Нацгвардійці побилися на Майдані, МВС вважає, що "хлопці дуріли". ВIДЕО

У мережі з'явився запис нібито бійки нацгвардійців у центрі Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PavlovskyNEWS, запис опубліковано учасниками акції протесту ФОПів.

Підприємці стверджують, що бійці Нацгвардії були п'яними. На відео знято, як наслідок конфлікту двоє нацгвардійців кидають на землю свого товариша по службі і завдають йому удари ногами і руками. Ще один нацгвардієць їх розбороняє, а четверо дивляться на те, що відбувається. Бійка закінчується після жіночого вигуку: "Що ви робите?"

Заступник глави МВС Антон Геращенко прокоментував ситуацію і пояснив, що хлопці просто дуріли, ніхто травм не зазнав.

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