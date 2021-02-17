Новини Відео

Нацгвардійці побилися на Майдані, МВС вважає, що "хлопці дуріли". ВIДЕО

17 62669
У мережі з'явився запис нібито бійки нацгвардійців у центрі Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PavlovskyNEWS, запис опубліковано учасниками акції протесту ФОПів.

Підприємці стверджують, що бійці Нацгвардії були п'яними. На відео знято, як наслідок конфлікту двоє нацгвардійців кидають на землю свого товариша по службі і завдають йому удари ногами і руками. Ще один нацгвардієць їх розбороняє, а четверо дивляться на те, що відбувається. Бійка закінчується після жіночого вигуку: "Що ви робите?"

Заступник глави МВС Антон Геращенко прокоментував ситуацію і пояснив, що хлопці просто дуріли, ніхто травм не зазнав.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ти мене вдарив, ти, зал#па #буча!" - депутати Ізюмської міськради побилися на засіданні. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Dmytro Mazepov
    беркутня вновь набранная быкует
  • Ksenia VB
    Навіщо брехати, ніби по відео не видно, що лежачого б'ють ногами.
  • Tema9
    Геращенко так бреше наче десь дістав методички Піськова?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини