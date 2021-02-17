Батько підстрелив сина з рушниці на Волині. ВIДЕО

Поліція встановлює обставини інциденту з застосуванням зброї в Луцькому районі. За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Волинської області, пригода сталася в селі Новокотів Луцького району.

"Під час розпиття спиртного 58-річний місцевий житель вистрілив і мисливської рушниці в знайомого - 42-річного жителя села Звєрєв. На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Рушницю вилучили. Потерпілого госпіталізували. Санкція ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває", - інформують правоохоронці.

Пізніше на facebook-сторінці поліцейських офіцерів громади області уточнили, що під час сімейного конфлікту батько вистрілив із рушниці синові в ногу.

"Двоє чоловіків розпивали алкогольні напої, під час чого в приміщення зайшов батько одного з чоловіків і між ними виник конфлікт, внаслідок якого останній взяв рушницю і вистрілив синові в ногу", - сказано в повідомленні.

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