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У Вінниці перейняли львівський досвід і теж посипають вулиці кавовою гущею. ВIДЕО

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Триста кілограмів використаної кавової гущі працівникам комунальникам передали 20 вінницьких кав’ярень. Нею посипали алеї в Центральному парку ім. М. Леонтовича. Планують також посипати доріжки в інших парках і скверах.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, в рамках експерименту кавовою гущею посипали доріжки в парку "700-річчя Львова". Якщо експеримент виявиться вдалим, гущею стануть посипати доріжки в усіх міських парках Львова.

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    кислотность кофе несоизмерима с вредом от соли...
    тем более кофейную гущу подсыпают иногда под растения любящие кислотность в почве (например азалии, рододендроны или глицинии, а так же под многие хвойники)
    а вот соль.. ничто ее не любит (даже подошвы сапог и ботинок))))
  • Lvbnhj
    У Вінниці перейняли львівський досвід і теж посипають вулиці кавовою гущею - Цензор.НЕТ 3808 У Вінниці перейняли львівський досвід і теж посипають вулиці кавовою гущею - Цензор.НЕТ 5335
  • Людмила Карпова 35c4aebc
    лет 10 под розы выбрасываю кофейную гущу. Вначале делала это, чтобы не забивать слив в раковине.
    Теперь все мои домочадцы, увидев как держатся за жизнь даже самые бывшие чахлики, собирают остатки из кофеварок и джезв. Только, чтобы без сахара!
    А я ( гордо!) второй год малину этим засыпаю. Время года не влияет на результат в плане ухудшения урожая. Все счастливы)))
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