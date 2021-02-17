У Вінниці перейняли львівський досвід і теж посипають вулиці кавовою гущею. ВIДЕО

Триста кілограмів використаної кавової гущі працівникам комунальникам передали 20 вінницьких кав’ярень. Нею посипали алеї в Центральному парку ім. М. Леонтовича. Планують також посипати доріжки в інших парках і скверах.