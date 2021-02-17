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Вихователька луцького дитсадка заклеїла чотирирічному малюкові рот скотчем, - ЗМІ. ВIДЕО

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Жінка пропрацювала вихователем 30 років, і в управлінні освіти їй хочуть дати можливість допрацювати 4 роки до пенсії.

Про це повідомляє місцеве видання "Конкурент", інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався в дитячому садку №37. Свої дії педагог пояснила тим, що хлопчик дуже галасував.

"Був скотч, тому що діти обривають всі ці картинки-маркування, і вихователь їх канцелярським скотчем підклеює. Скотч був тоненький. Він (хлопчик. - Ред.) дуже шумів, кричав, мама стверджує, що він активний хлопчик. І вихователька, маючи скотч у руках, сказала йому: "Зараз заклею рот". Так його налякала. Так пояснює вихователька", - розповіла начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко.

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Чиновниця каже, що "чисто з людської позиції" вона не може не дати виховательці допрацювати до пенсії.

"Людині 56 років. Скажіть, як я б поступила з чисто людської позиції, якби не дозволила їй допрацювати і дослужити в тій сфері, в якій вона пропрацювала 30 років?" - каже Лещенко.

Вона додала, що виховательку, швидше за все, просто переведуть працювати в іншу групу або інший дитсадок.

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Топ коментарі

  • 133133
    а на месте вменяемого отца выход тоже только один - сначала разобраться в ситуации,

    патамуша может получицца, как у зебилов со свинарчуками - крику много, а факта преступления нет
  • 133133
    бигус не предоставил вообще никаких фактов, свидетельствующих о преступлении.

    во всяком случае таких фактов, которые устроили бы даже зеленскую прокуратуру
  • Давид Стрембовский
    Бигус сдал рашикам нелегальные каналы поставки запчастей для техники ВСУ из рашки... Рад, что у ВСУ теперь меньше боеспособной техники???
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