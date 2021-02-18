Новини Відео • Агресія Росії проти України

Потрібно називати речі своїми іменами - це реальна війна, а не якесь АТО, - Кравчук. ВIДЕО

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Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що настав час називати речі своїми іменами стосовно війни на Донбасі і дій російських військ. Ми називатимемо речі своїми іменами, війну війною, а не якимось АТО, що вони вбивають, а не провокують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

"Хочу сказати одну річ: ми маємо діяти активно, системно і не даючи жодної можливості, шансу нашим опонентам, Росії, думати, що Україна поступиться національними стратегічними інтересами. Цього не було і ніколи не буде. Але треба діяти адекватно і називати речі своїми іменами. Коли ми говоримо про війну на Донбасі, не можна говорити "вони нас провокують і стріляють, вбивають". Це дивне формулювання. Ми маємо говорити "вони ведуть проти України реальну війну, порушують домовленості про всеосяжну тишу", а не "провокують". Ми будемо називати речі своїми іменами, війну війною, а не якимось АТО, що вони вбивають, а не провокують, діємо жорстко там, де потрібно і гнучко там, де потрібно", - сказав Кравчук.

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Покажите єтой "прозревшей" гниде свое же интерьвью полгода назад.
    с Фокином познакомьте.
  • Miro DeVite
    Оцініть кульбіт від комуніста!
  • Василий СПРУТ
    Здесь пожалуй прав старпер -- нелох бздит просто Нужно называть вещи своими именами - это реальная война, а не какое-то АТО, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5093
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