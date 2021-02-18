Новини Відео • Річниця Революції Гідності

Річниця Євромайдану: в Києві ушанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

7 83141
Сьогодні, 18 лютого, в центрі Києва на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася панахида по загиблих під час Євромайдану Героях.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 18 лютого, на алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва рідні і близькі Героїв Небесної Сотні, учасники Євромайдану та інші громадяни вшанували пам'ять загиблих під час Євромайдану Героїв. Вони принесли квіти та свічки. Біля каплиці на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася панахида.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР визнала Революцію Гідності одним із ключових моментів становлення України. ОПЗЖ і "слуга народу" Бужанський голосували проти

Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 01
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 02
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 03
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 04
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 05
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 06
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 07
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 08
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 09
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 10
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 11
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 12
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 13
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 14
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 15
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 16
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 17
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 18
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 19
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 20
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 21
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 22
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 23
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 24
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 25
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 26
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 27
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 28
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 29
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 30
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 31
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 32
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 33
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 34
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 35
Річниця Євромайдану: в Києві ушанували память Героїв Небесної Сотні 36

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в Україні почався трагічний етап Революції Гідності. У період 18-20 лютого 2014 року в центрі столиці загинули понад сто осіб.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Годовщина Евромайдана: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 8248
  • Юрий Шевчук 9d18d1e2
    Слава Україні Героям Слава!
  • Василь Довганенко 7230397a
    Герої віддали своє життя за світле майбутнє всіх українців. Однак виявилося, що світле майбутнє настало для 1 золотого % українців, в яких було і світле минуле.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини