Річниця Євромайдану: в Києві ушанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 лютого, в центрі Києва на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася панахида по загиблих під час Євромайдану Героях.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 18 лютого, на алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва рідні і близькі Героїв Небесної Сотні, учасники Євромайдану та інші громадяни вшанували пам'ять загиблих під час Євромайдану Героїв. Вони принесли квіти та свічки. Біля каплиці на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася панахида.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в Україні почався трагічний етап Революції Гідності. У період 18-20 лютого 2014 року в центрі столиці загинули понад сто осіб.