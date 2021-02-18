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Кравчук про розмову з терористом Пушиліним на росТБ: Якби втік з ефіру, то сказали б, що в мене немає позиції і я боюся. ВIДЕО

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Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пояснив, з якою метою брав участь у пропагандистській передачі "Час покаже" на російському телебаченні і як минуло спілкування з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Моє головне завдання, як я його бачу, коли говоримо про Донбас, - донести реальну правду не тільки до громадян України, а й до Росії. Тому що вони перебувають під дуже великим впливом російської пропаганди, до речі, добре, що в Україні припинено роботу деяких телеканалів. Проблема не в тому, з ким я говорю, а в тому, що я говорю. Я у своїх виступах на російських телеканалах, будь-яких телеканалах, постійно і системно говорю про державну національну позицію України, що ми ніколи не підемо ні на які поступки", - сказав Кравчук.

За словами політика, його не попередили про включення Пушиліна, і "тікати" з каналу він не став, поставивши ватажкові "ДНР" запитання, на яке він не відповів.

"Я не спілкувався з Пушиліним, я поставив йому запитання, тому що російські телеканали роблять певні маніпуляції, вони не попереджали мене, що там буде включення Пушиліна. Спочатку я запитав ведучого, він одразу переключився і каже: я даю вам можливість запитати Пушиліна. Ну скажіть, будь ласка, якби Леонід Макарович, перший президент України, злякався Пушиліна і втік з каналу, в Росії б взагалі сказали, що у нього немає позиції, повноважень, що він всього боїться. Я нікого не боюся, я свого часу злякався давно, мені 87 років, я вже настільки налякався, що немає ніякого страху, навіть вовка в лісі. Я буду спілкуватися з усіма, відстоюючи інтереси України", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук поспілкувався в ефірі російського телебачення з ватажком терористів т. зв. "ДНР" Денисом Пушиліним.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Ч
    Кравчук мог не вступать с ним в диалог и тупо игнорить заявив что "не вступаем в переговоры с террористами", "у ведущих есть вопросы? Нет? Ну тогда досвиданья"
  • Владислав Носковский
    А міг сказати :"Ти хто такий? І кого ти представляєш? Мені з тобою розмовляти немає про що"
  • Русский Алкаш
    Старый дебил. Он хоть помнит то, что там наговорил?
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