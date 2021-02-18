Ексзаступник голови СБУ Нескоромний тісно співпрацював з главою ОАСК Вовком, - ЗМІ. ВIДЕО

Ексзаступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний, якого слідство підозрює в замовленні вбивства свого колеги, мав тісні зв'язки з главою Окружного адміністративного суду Києва Павлом Вовком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо".

За даними журналістів, співробітник СБУ з суддею регулярно обмінювалися послугами та мали тривалі дружні стосунки.

У розпорядженні журналістів "Слідства.Інфо" є записи розмов з кабінету голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Згідно з цими "плівками", Нескоромний регулярно відвідував кабінет судді протягом зими-весни 2019 року. Тоді він був заступником начальника Головного управління СБУ в Києві та Київській області. І періодично звертався до Павла Вовка з проханнями.

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"Зокрема, Дмитро Нескоромний разом з іншим колегою з СБУ в лютому 2019 року приїхав в кабінет голови ОАСК, як неформальний представник інтересів одного з українських банків. У цієї банківської установи був тривалий спір з фінансово-промисловою групою "Альтком" на сотні мільйонів гривень. За часів Януковича ця компанія будувала найбільші державні об’єкти, зокрема, в рамках Євро-2012. Тоді її пов’язували з віце-прем’єром Колесниковим. Та навіть після зміни влади в 2014 року корпорація продовжувала реалізувати проекти за державні кошти", - йдеться в повідомленні.

В 2019 році "Альтком" звернувся до Окружного адмінсуду Києва з проханням призупинити стягнення з них коштів на користь українського банку, яке мало відбутися за рішенням іншого суду.

"На плівках зафіксовано кілька розмов щодо цього судового розгляду в кабінеті голови ОАСКу. Спочатку Павло Вовк пояснював приятелям, які допомагали опонентам фінансово-промислової групи "Альтком", що ситуація дуже неоднозначна і він веде перемовини з іншою стороною. З боку корпорації інтереси нібито представляли вже колишній народний депутат Ігор Кононенко та тодішній скандальний заступник голови СБУ Павло Демчина", - зазначають журналісти.

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Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

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27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.

"Так, там інша сторона підключається. І кажуть, що має подзвонити або Кононенко, або Демчина", — пояснював суддя в одній з розмов із Дмитром Нескоромним.

Але в березні до кабінету Вовка завітав суддя, який розглядав це звернення фінансово-промислової групи "Альтком". Він погоджував з головою суду, на чию користь виносити рішення у цій справі. А вже наступного дня, 13 березня 2019, суддя відмовив корпорації у вимогах призупинити стягнення з них коштів на користь банку. Таким чином, в ОАСКу виконали прохання Дмитра Нескоромного і його колеги з СБУ.

На записах зафіксовано, що Павло Вовк також звертався до Дмитра Нескоромного по допомогу. Зокрема, з цих розмов випливає, що сам ексвисокопосадовець організовував перевірку кабінетів суддів на предмет прослуховуючих пристроїв. Але знайти їх фахівцям з СБУ тоді так і не вдалося.