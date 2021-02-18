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Аеропорт, виші, банк і кілька багатоповерхівок: в Івано-Франківську "замінували" понад 10 об'єктів, триває евакуація людей. ВIДЕО

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Поліцейські Івано-Франківщини перевіряють інформацію про замінування більш як десяти об'єктів в обласному центрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції в Івано-Франківській області.

"До поліції Івано-Франківська сьогодні надійшли повідомлення про замінування аеропорту, кількох університетів, ліцею, адмінбудівель на вулиці Грушевського, банку та декількох багатоповерхівок", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють поліцейські, евакуйовують людей та проводять ретельну перевірку об’єктів та прилеглу територію.

Події зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. За результатами перевірки буде ухвалено процесуальне рішення.

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Топ коментарі

  • Оксана Евтухова
    у придурков обострение? надо штрафы наваливать такие, чтобы рука сама отсыхала при попытке "минирования"
  • Amber
    Мінера потрібно виливити і каструвати за такий злочин !
  • Алексей Достоевский
    Ну.... Надо им просто создать условия, что б они свое фаберже откусили сами.
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