Аеропорт, виші, банк і кілька багатоповерхівок: в Івано-Франківську "замінували" понад 10 об'єктів, триває евакуація людей. ВIДЕО
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Поліцейські Івано-Франківщини перевіряють інформацію про замінування більш як десяти об'єктів в обласному центрі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції в Івано-Франківській області.
"До поліції Івано-Франківська сьогодні надійшли повідомлення про замінування аеропорту, кількох університетів, ліцею, адмінбудівель на вулиці Грушевського, банку та декількох багатоповерхівок", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють поліцейські, евакуйовують людей та проводять ретельну перевірку об’єктів та прилеглу територію.
Події зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. За результатами перевірки буде ухвалено процесуальне рішення.