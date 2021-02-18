Рада попередньо схвалила законопроєкти про розмитнення "євроблях". ВIДЕО

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкти, які передбачають тимчасове встановлення максимальної ставки розмитнення авто, ввезених на територію України з порушенням митних правил до кінця 2020 року, у 1000 євро.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, нардепи підтримали два законопроєкти.

За законопроєкт №4643-д (внесення змін до Податкового кодексу) проголосували 259 нардепів, а законопроєкт № 4644-д (внесення змін до Митного кодексу) – 293.

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Документи передбачають єдиний підхід до розмитнення авто і стосуються всіх транспортних засобів, які в’їхали на територію України до кінця 2020 року з порушенням митних правил.

Пропонується надати можливість розмитнення автівок, що були ввезені з порушенням митних правил протягом 180 днів за ставкою, що не перевищує 1000 євро.

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Як повідомлялося раніше, сьогодні, 18 лютого, під будівлею Верховної Ради в Києві відбувається акція протесту власників автомобілів на європейській реєстрації ("євроблях") з вимогою ухвалення законодавства, яке спрощує розмитнення транспортних засобів.