Новини Відео

"Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет", - 15-річна блогерка з TikTok про українську мову. ВIДЕО

419 3251 397
Блогерка з TikTok maybe_lizaaaaa записала відео, в якому образливо висловилася про українську мову. Увага! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, матірний відеозапис юної блогерки опублікував у соцмережах користувач Ігор Колєснік. Він же стверджує, що блогерка maybe_lizaaaaa ніхто інша, як 15-річна Ліза Леоненко, а також вказує імена її батьків - Ніна і Геннадій Леоненки.

"Та всралася мені ваша рідна мова. Якщо людина не любить цю мову, то навіщо нею розмовляти. Щоб ви розуміли, наскільки я негативно ставлюся до української мови, я не буду дружити з тією людиною, яка розмовляє українською. Мене дуже дратує ця мова! Особливо її звучання від інших людей і від себе також. Тому, маленькі патріотики зі своєї зал#пи і своїх сіл, від#біться від мене, будь ласка. Чому із сіл? Тому що в Києві, бл#дь, майже нікого немає, хто розмовляє українською. Всі говорять російською, і нікого це не #бе", - заявила Ліза на відеозаписі.

Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет, - 15-річна блогерка з TikTok про українську мову 01

Також дивіться: "Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Rouhh Elohim
    Вот выпадают из окон не те девочки.
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Подрастает поколение рускочелюстых нацистов.
  • Tierre
    Быдло как оно есть. Мат-перемат через слово, а она про "села" чешет. Раздражает государственный язык твоей страны - скатертью дорога - дуй на московию.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини