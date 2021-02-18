Окупанти від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС. ВIДЕО
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших позиціях з великокаліберного кулемета. А поблизу Шумів російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької та снайперської зброї.
На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 5 гектарів території і передали на знищення 196 вибухонебезпечних предметів.
Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.