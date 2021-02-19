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"Шахтарські селища Ростовської області та ОРДЛО мають однаковий вигляд. Тільки такий собі Зоринськ обстрілювали, а в РФ - "20 років стабільність", - Казанський. ВIДЕО

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Люди в шахтарських селищах у Ростовській області і на окупованих РФ частинах Донецької та Луганської області живуть практично однаково - зруйнована інфраструктура, відсутність роботи і, дуже часто, елементарних умов для життя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить журналіст Денис Казанський у своєму відеоблозі і зазначає, що єдина різниця між шахтарськими селищами в РФ і на окупованих територіях України в тому, що українськими пройшла війна, а в російських - "20 років стабільність".

"Бойовики кажуть: "Ми хочемо, щоб Донбас інтегрувався в Росію. Ми приєднаємо Донбас до Росії ... ДНР/ЛНР увійде до складу Ростовської області"... Ну, ось Росія. Ось Ростовська область. Там війни не було, майданів не було, там 20 років Путін, там 20 років стабільність, там 20 років всі встають з колін, а шахтарські селища мають точно такий вигляд, як такий собі Зоринськ у "ЛНР" або будь-яке інше шахтарське селище в ОРДЛО. Тільки різниця в тому, що Зоринськ обстрілювали - там була війна, а в цих шахтарських селищах Ростовської області - там "стабільність", там ніякої війни немає", - говорить Казанський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Прикордонні шахтарі з нашого боку мають бути як сир у маслі, щоб з того боку дивилися і розуміли, де добре", - бізнесмен Кропачов

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Топ коментарі

  • Fly Flyiovich
    А в том деревянном сарайчике на фото, 100% еще и Обама насрал, сц...ко!
  • Sergii Ustim
    "Шахтерские поселки Ростовской области и ОРДЛО выглядят одинаково. Только какой-нибудь Зоринск обстреливали, а в РФ - "20 лет стабильность", - Казанский - Цензор.НЕТ 6126
  • Севирин Арт
    "Боевики говорят: "Мы хотим, чтобы Донбасс интегрировалсся в Россию. Мы присоединим Донбасс к России... ДНР/ЛНР войдет в состав Ростовской области".. Источник: https://censor.net/ru/v3248861 /// В мене одне запитання: чи знала даунбаська вата про рівень життя в кацапо-ординських шахтарських поселеннях-гетто? Знала! Виходить, питання не в бажанні мати краще життя, зрадивши Україну і приєднавшись до паРаші. Питання в іншому. Прокацапська вата, живучі в Україні, всіма фібрами душі НЕНАВИДИТЬ Україну! Вихід бачу тільки один: депортувати цю нечисть з українських земель! Ці істоти ніколи не стануть в душі громадянами України, бо нема в них душі. Вони - зомбі.
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