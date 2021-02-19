Кравчук про блокування каналів Медведчука: Можна і Порошенка, і Зеленського, якщо для цього є підстави. ВIДЕО

Якщо будуть підстави, то в Україні можна "заборонити" і п'ятого президента Петра Порошенка, і чинного - Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це Леонід Кравчук заявив в ефірі "Право на владу".

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Йшлося про те, що СБУ, РНБО і президент закрили три телеканали з пулу цього політика, аргументувавши це їхньою проросійською пропагандою. У розмові торкнулися теми можливих нових аналогічних заходів, тепер уже до персоналій.

"Можна заборонити будь-кого: Кравчука, і Порошенка, і Зеленського. Якщо для цього є підстави. Усі відповідають перед законом. Немає недоторканних", - вважає Кравчук.

На його думку, якщо щодо неформального глави проросійської партії ОПЗЖ виявиться, що він "живе в Україні, а служить Росії", якщо доведуть, що Медведчук є політичною силою Кремля в Україні, - "він має відповідати".

"Не тільки Медведчук, а будь-хто", - наголосив переговорник від України щодо війні на Донбасі.

Перший президент додав, що покарання людей, відповідальних за розпалювання і підтримку вогню війни - "єдиний шлях" встановити спокій у суспільстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо на Донбасі стріляють і вбивають українських військовослужбовців, то яка це в біса провокація? Це війна, - Кравчук