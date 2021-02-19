Новини Відео • Агресія Росії проти України

До військовослужбовців у районі проведення ООС штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації не застосовуються, - Шмигаль. ВIДЕО

3 74154
Щодо військовослужбовців, які виконують завдання в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації не застосовуються.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив сьогодні в ході години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"До військовослужбовців у районі проведення операції об'єднаних сил штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації не застосовуються", - сказав Шмигаль у п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що для створення безпечних умов виконання бойових завдань і збереження життя і здоров'я особового складу введені премії військовослужбовцям.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хлопці підірвалися на п'яти мінах ТМ-62", - Зеленський повідомив подробиці трагедії і дав 10 днів на пошук винних у загибелі трьох воїнів

Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Значит таки применялись И почему об этом рассказывает Шмыргаль, а не министр обороны? Еще пройдет время и нам объявят, что и разведку не запрещали, и контр снайпера с передовой не отзывались. И вообще перемирие придумал Порошенко и порохоботы
  • Rostyslav Komarnytsky
    Немотивований вогонь - то стрільба на весіллі кавказців. На фронті Немотивований вогонь - нонсенс.
  • Vidock
    опять вранье и гребаная игра слов
    "К военнослужащим в районе проведения операции объединенных сил штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются"

    Днями в мережі неофіційно оприлюднили Наказ МОУ №330 від 16.09.2020, який передбачає додаткову щомісячну грошову винагороду в розмірі від 5 000 до 18 000 грн для військових ЗСУ. Одночасно із цим розмір такої винагороди може зменшуватися в разі виникнення певних порушень (наприклад, відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира) з боку військовослужбовців.

    да, это не штрафы, но это уменьшение денежного пособия, т.е. финансовая санкция. Разница со штрафом в том что просто не составляется админпротокол, а ДЕНЬГИ БОЕЦ ТЕРЯЕТ И ТАМ И ТАМ.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини