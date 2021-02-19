Командування ЗС РФ на окупованому Донбасі посилено готує артилерійські і танкові підрозділи, а також снайперські розрахунки, - розвідка. ВIДЕО

Командування ЗС продовжує нарощувати інтенсивність заходів бойової підготовки оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, основні зусилля противник зосереджує на підготовці та перевірці готовності до застосування артилерійських і танкових підрозділів, а також снайперських розрахунків.

"Заходи бойової підготовки з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів контролюються комісіями генерального штабу (Москва) і штабу Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

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