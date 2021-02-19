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У Києві водій убив пішохода під час конфлікту на дорозі. ВІДЕО камер спостереження

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У Києві водій убив пішохода під час бійки на дорозі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту трагічної події опублікував заступник міністра МВС Антон Геращенко. Із запису важко зрозуміти причини конфлікту, але видно, як пішохід підходить до автомобіля і щось говорить водієві. Після цього той виходить з машини і завдає пішоходу два удари. Після другого пішохід падає і більше не рухається. Водій їде, а товариш пішохода намагається безуспішно підняти його з дороги.

За словами Геращенка, водія знайшли і затримали приблизно через годину.

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Топ коментарі

  • Король Літр
    И шо? Тебя пьяного тоже можно убить?
  • Rhodesian
    С каким чувством собственного достоинства отправлялся в свою машину водила, отправив пьяненького в нокаут... Он как-бы смотрел на себя со стороны и видел себя Тайсоном, никак не меньше... Каким ничтожным он был, когда к нему приехали копы...
  • Bicko Nelich
    ВСЁ НАМНОГО ПРОЩЕ - ЕСЛИ Бы УРОДы, КОТОРЫЕ ВСЕ ВОПРОСЫ РЕШАЮТ КУЛАКАМИ ЗНАЛИ - что за избиение оппонента, гарантировано получат хотя бы 5 ЛЕТ тюрьмы, насилие на улицах, сошло бы на нет. Но выродки знают, что максимум это штраф или условка, вот и избивают при любом случае
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