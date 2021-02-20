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15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову. ВIДЕО

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Дівчина, яка заявляла, що їй "всралась ваша рідна мова", просить вибачення за свої слова.

Відео з вибаченнями Ліза Леоненко розмістила в своєму TikTok, інформує Цензор.НЕТ.

"Я прошу вибачення за негативні висловлювання щодо української мови. Всі в цьому житті роблять помилки, і я - не виняток. Це була реакція на образу мене за погану вимову українською мовою. Насправді я добре знаю українську мову і вільно нею володію, але з невеликим акцентом", - сказала вона.

Леоненко запевнила, що "не хотіла ображати людей".

"Мені подобається жити в Україні. Я жодного образливого слова в бік цієї країни не сказала", - додала вона.

@maybe_lizaaaaa

🙆🏻‍♀️🌸

♬ Aesthetic - Xilo

Нагадаємо, скандал з 15-річною блогеркою розгорівся три дні тому, коли вона виклала відео з образливими висловлювання про українську мову. Зараз цей ролик Леоненко вже видалила.

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Топ коментарі

  • Alex Makovo
    Пошла НХЙ
  • Гельдрих
    ой да ладно, блогерша 15-летняя блогер Леоненко извинилась за оскорбительные высказывания об украинском языке - Цензор.НЕТ 7695соска захотела хайпа, оскорбила, извинилась, поймала хайп! за такие дела нужно лишать гражданства и нах! нах! нах! В Якутию!!! Оленей из говна лепить!
  • Rostyslav Komarnytsky
    Вибачилась - не значить, що усвідомила і покаялась. Це значить тільки, що татко, який працює у серйозній конторі, пояснив, що залишиться без роботи. І без бабла на дччині тік-токи. Тому ці вибачення не приймаються мною, як українцем. Вибачаються щиро не так.
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