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У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 20 лютого, в День Героїв Небесної Сотні, в центрі Києва відбулася панахида за загиблими Героями.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У храмі архістратига Михаїла і українських новомучеників на алеї Героїв Небесної Сотні відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні.

Під час церемонії в пам'ять про загиблих Героїв 107 разів ударили в дзвін. Разом з тим, в цьому році вперше прозвучав салют за загиблими Героями Небесної Сотні.

Також на алею Героїв Небесної Сотні постійно приходять люди. Вони несуть квіти і свічки.

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У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 01
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 02
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 03
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 04
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 05
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 06
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 07
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 08
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 09
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 10
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 11
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 12
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 13
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 14
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 15
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 16
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 17
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 18
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 19
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 20
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 21
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 22
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 23
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 24
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 25
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 26
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 27
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 28
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 29
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 30
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 31
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 32
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 33
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 34
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 35
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 36
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 37
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 38
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 39
У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні 40

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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