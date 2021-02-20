У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 20 лютого, в День Героїв Небесної Сотні, в центрі Києва відбулася панахида за загиблими Героями.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
У храмі архістратига Михаїла і українських новомучеників на алеї Героїв Небесної Сотні відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні.
Під час церемонії в пам'ять про загиблих Героїв 107 разів ударили в дзвін. Разом з тим, в цьому році вперше прозвучав салют за загиблими Героями Небесної Сотні.
Також на алею Героїв Небесної Сотні постійно приходять люди. Вони несуть квіти і свічки.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ