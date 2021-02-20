Позаплановий стрім "Без цензури" про санкції проти кумів Путіна Медведчука та Марченко. ВIДЕО

Позаплановий стрім "БЕЗ ЦЕНЗУРИ НАЖИВО" про подію тижня – персональні санкції проти кумів Путіна – Віктора Медведчука та Оксани Марченко! Із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою і фаховим розбором від провідних юристів.

У чому суть санкцій? Як можна їх оскаржити? Чи реально уникнути? Як на це відповідатимуть у Кремлі? До чого тепер готуватися на фронті? Які наслідки матиме це рішення для Володимира Зеленського?

Чи пробачить Володимир Путін українській владі зазіхання на кумів? Як він може помститися за образу рідні і які інструменти для цього має?

Навіщо Оксані Марченко ОПЗЖ? І що вона взагалі робитиме в політиці?

Раптом ви щось пропустили, тримайте швиденьку довідку.

Отже, Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти кума Путіна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Причина, через яку РНБО України запровадила ці санкції, - фінансування тероризму (ст. 258-5 КК України).

Загалом рішення про запровадження санкцій стосується 19 юридичних та 8 фізичних осіб.

Серед осіб, які потрапили під санкції, - п'ятеро громадян Російської Федерації (Костянтин Борисович Вацковський, Віталій Валерійович Донченко, Сергій Вікторович Лісогор, Михайло Юрійович Попов і Олександр Миколайович Маслюк), а також троє громадян України.

А тепер найсмачніше. Серед українців під санкції потрапили Наталія Миколаївна Лавренюк (цивільна дружина Тараса Козака, проти якого санкції запровадили 2 лютого), Оксана Михайлівна Марченко (дружина нардепа Віктора Медведчука) і сам Віктор Медведчук.

Також, за словами Олексія Данілова, під санкції потрапили компанії, які зареєстровано на території Російської Федерації, а також компанії, частини яких зареєстровано в Молдові та інших країнах. Він додав, що санкції запроваджено і щодо п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти маршрутом Київ-Москва.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Вацковський, Донченко, Лісогор та Маслюк - російські бізнесмени, які є власниками або керівниками підприємств у Ростовській області, пов'язаних із поставками вугілля та інших енергоресурсів. Зокрема, Вацковський володіє і керує компанією "Дон-Експорт" (Донецьк, Ростовська обл.), основною діяльністю якої названо вантажні перевезення. Її виручка у 2019 році становила 215,6 млн руб. Лісогор є директором ТОВ "Торговий дім Донське вугілля" (Ростов-на-Дону), яким володіють Маслюк і Донченко.

Приєднуйтесь до посиденьок "БЕЗ ЦЕНЗУРИ" в прямому ефірі!