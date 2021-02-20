Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос. ВIДЕО

Двоступенева ракета-носій "Антарес", розроблена з участю української сторони, успішно вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Державного космічного агентства України.

"Сьогодні о 19:36 за київським часом було проведено успішний запуск ракети-носія "Антарес" з острова Воллопс (США)", - йдеться в публікації.

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Зазначається, що двоступенева ракета-носій "Антарес" розроблена американською компанією Northrop Grumman із можливістю встановлення третього ступеня, і сьогодні ним став Cygnus.

Основну конструкцію першого ступеня ракети розробило ДП "КБ "Південне" і виготовило ДП "ВО ПМЗ".

За даними NASA, стикування корабля Cygnus із Міжнародною космічною станцією заплановано на 22 лютого.