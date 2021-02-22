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"Тобі 14? Вітаю! Ти нестимеш суворе покарання за тероризм і захоплення заручників", - Слідчий комітет РФ привітав з днем народження російських підлітків. ВIДЕО

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Московське управління Слідчого комітету РФ випустило ролик, в якому привітало російських підлітків із 14-річчям і попередило їх про кримінальну відповідальність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські силовики, тримаючи в руках торт, нагадали іменинникам, що їм тепер самим доведеться відповідати за вбивство, заподіяння шкоди здоров'ю та урочисто перерахували інші статті кримінального кодексу - крадіжку, розбій, грабіж, викрадення, вимагання.

Окремо російські правоохоронці розповіли про "серйозне покарання" за тероризм, захоплення заручників і зґвалтування.

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Топ коментарі

  • Привет
    Ждем ролика поздравление с 18-ти летием...

    Тебе 18?? Теперь ты можешь подохнуть во славу ***** и паРаши...😃
  • Leva Rodriguez
    Господи, страна-дурдом... По ходу, чтоб не митинговали
  • Владимир1950
    Какая странатакие и поздравления!
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