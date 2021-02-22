"Усе закрито чорним траурним скотчем", - збірна РФ з лижних видів спорту приїхала в німецький Оберстдорф на чемпіонат світу з заклеєною символікою. ВIДЕО
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Російська команда була змушена заклеїти і закрити будь-яку символіку РФ, щоб взяти участь у змаганнях в німецькому Оберстдорфі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікована відеозапис, на якій показано процес маскування символіки на автомобілях технічних служб і екіпіровки спортсменів.
"Така веселуха, що я просто угораю, блін. Ось дивіться, на машинах теж все заклеїли. Чорним скотчем. Щоб нічого не було видно. Чорний траурний скотч всюди", - говорить автор відео, ймовірно, один з російських спортсменів.
Найімовірніше на запису показаний табір російських спортсменів, які приїхали для участі в 53-му чемпіонаті світу з лижних видів спорту. Він буде проходити з 23 лютого по 7 березня 2021 року в німецькому Оберстдорфі.