Вакцина AstraZeneca виїхала в напрямку України, вона одна з найкращих, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що партія вакцини вже перебуває на маршруті до України, а сама вакцина є однією з найкращих у світі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30".
"Не хочу говорити, коли прибуде, хочу дочекатися, коли вона прибуде. Завантажена. Із заводу виїхала в нашому напрямку", - сказав президент.
Водночас він зазначив, що вакцина CoviShield компанії AstraZeneca, яка має бути доставлена в Україну з Індії, є однією з найкращих вакцин у світі.
"Ефективність - це одна з найкращих вакцин. Ми говоримо про дві вакцини, які в пріоритеті - це Pfizer та AstraZeneca", - додав президент.