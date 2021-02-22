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Вакцина AstraZeneca виїхала в напрямку України, вона одна з найкращих, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що партія вакцини вже перебуває на маршруті до України, а сама вакцина є однією з найкращих у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30".

"Не хочу говорити, коли прибуде, хочу дочекатися, коли вона прибуде. Завантажена. Із заводу виїхала в нашому напрямку", - сказав президент.

Водночас він зазначив, що вакцина CoviShield компанії AstraZeneca, яка має бути доставлена ​​в Україну з Індії, є однією з найкращих вакцин у світі.

"Ефективність - це одна з найкращих вакцин. Ми говоримо про дві вакцини, які в пріоритеті - це Pfizer та AstraZeneca", - додав президент.

Також читайте: Степанов в Індії проконтролював відвантаження першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield): Вона прибуде в Україну днями. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Андрій Смолій

    Все як у цирку.

    Обіцяли «взяти під контроль» 25 липня 2020 року, а вакцинація так і не розпочалась.

    Обіцяли Pfizer, Moderna, потім AstraZeneca, потім китайску Sinovac, а отримуємо дешевий індійський аналог вакцини.

    Що це таке «CoviShield»?
    Хтось про неї до вчора чув, поки наші «доблесні урядовці» не замовили ніким не перевірену вакцину, яка позиціонується для країн третього світу?
    Ніхто не чув. З Китаєм не вийшло, з Польщею не вийшло, з США щось також.
    Весь цивілізований світ вакцинується, хтось вже провакцинував половину населення.
    А до нас везуть оце невідомого походження...

    Під 50% населення і так відмовляється від вакцинації.
    Лікарі не хочуть колотись сумнівними китайськими/індійськими вакцинами. Яка кількість відмов буде тепер?
    Та й зрештою, за яку суму коштів була куплена ця «CoviShield»? Чи не за ціною Phizer чи Moderna?

    Розводять на кожному кроці. Провалюють все на кожному кроці.
    Крадуть на кожному кроці.
  • Сашка Днепр
    В Україну приїхала Astra Зенека, перше фото:

    Вакцина AstraZeneca выехала в направлении Украины, она одна из лучших, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3987
  • игор ємець
    При Порошенко вже давно йшла повним ходом вакцинація Пфайзером, а нарід би кляв його на чому світ стоїть.
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