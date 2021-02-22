В Одесі побудують стоянку для яхт і великий порт, - Зеленський. ВIДЕО

В Одесі побудують велику стоянку для яхт і великий порт для розвитку бізнесу і перевезень.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час пресконференції в межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

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"Питання портів - ми говоримо про проєкт будівництва великої "Mariny" (стоянки для яхт. - Ред ) в Одесі і великого порту окремо", - сказав Зеленський.

Він додав, що питання такого будівництва в Одесі обговорювали з бізнесом ОАЕ. Зеленский зауважив, що річковий транспорт є найдешевшими перевезеннями, і саме річковий транспорт може бути окремою дохідною галуззю як для бізнесу, так і для бюджету.

Як повідомлялося, Одеський порт обслуговуватиме круїзні лайнери у навігацію 2021 року згідно з європейськими стандартами охорони здоров’я, запровадженими для убезпечення пасажирів і членів екіпажів від зараження коронавірусом COVID-19.

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