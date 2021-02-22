Заступник голови ОП Тимошенко пояснив COVID-спалах в Івано-Франківській області: ""Буковель" та іноземні туристи". ВIДЕО
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В Івано-Франківській області стався спалах коронавірусу, зокрема, через курорт "Буковель". Станом на зараз, владі вдалося знизити кількість зайнятих ліжко-місць, з киснем проблем немає.
Про це заявив на пресконференції під час форуму "Україна 30" заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, нову хвилю коронавірусу очікували 5-10 лютого, але вона почалася трохи пізніше.
"За підрахунками головного санлікаря Віктора Ляшка, це дав "Буковель" та іноземні туристи. І потім це почало розходитися через місцеве населення", - зазначив він.
Тимошенко зазначив, що зараз влада тримає ситуацію під контролем і очікує, що через декілька днів питання буде знято.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області ввели "червону зону" карантину.