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Заступник голови ОП Тимошенко пояснив COVID-спалах в Івано-Франківській області: ""Буковель" та іноземні туристи". ВIДЕО

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В Івано-Франківській області стався спалах коронавірусу, зокрема, через курорт "Буковель". Станом на зараз, владі вдалося знизити кількість зайнятих ліжко-місць, з киснем проблем немає.

Про це заявив на пресконференції під час форуму "Україна 30" заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, нову хвилю коронавірусу очікували 5-10 лютого, але вона почалася трохи пізніше.

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"За підрахунками головного санлікаря Віктора Ляшка, це дав "Буковель" та іноземні туристи. І потім це почало розходитися через місцеве населення", - зазначив він.

Тимошенко зазначив, що зараз влада тримає ситуацію під контролем і очікує, що через декілька днів питання буде знято.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області ввели "червону зону" карантину.

Топ коментарі

  • Стрелок
    я даже знаю какой именно турист открыл буковель для пофигистического населения

    Замглавы ОП Тимошенко объяснил COVID-вспышку в Ивано-Франковской области: "Буковель и иностранные туристы" - Цензор.НЕТ 7870
  • вау
    Цены на сахар, яйца и масло в 2020 году выросли на 54,7%, 52,3% и 25,6% соответственно !
    Где Мосейчучка со своим борщовым набором ?!
    Или при ЗЕиудушке она на постные ЩИ перешла ?!. Замглавы ОП Тимошенко объяснил COVID-вспышку в Ивано-Франковской области: ""Буковель" и иностранные туристы" - Цензор.НЕТ 402
  • Nataly 1135c174
    ого! бубАчка иностранец у нас оказывается
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