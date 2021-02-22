Наша мета, щоб США ще активніше допомагали протистояти російській агресії: зараз вони спостерігають за процесом, але можуть робити більше, - Кулеба. ВIДЕО

За словами глави МЗС, Україна хоче, щоб США активніше допомагали протистояти російській агресії на Донбасі, а також допомагали в деокупації Криму.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Сполучені Штати Америки можуть зробити більше для припинення війни на Донбасі і без участі в переговорах "нормандської четвірки" за участю України, Росії, Німеччини та Франції. Про це Кулеба повідомив в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

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"Наша мета полягає у тому, і я не буду якось кривити душею, щоб Сполучені Штати ще активніше допомагали протидіяти російській агресії і ще активніше долучилися до трансформації всередині України для того, щоб ми змогли протидіяти тим, хто хоче затягнути країну у минуле", - наголосив він.

"Ми хочемо більш активної участі в процесі урегулювання на Донбасі. Зараз Сполучені Штати, скажімо так, спостерігають за процесом, роблять певні кроки, які впливають, але вони можуть робити більше", - сказав Кулеба.

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"Навіть не ставши членом "нормандської четвірки", можна робити більше, і для мене дуже важливо було почути у виступі президента Байдена на Мюнхенській безпековій конференції слова про Україну - про те, що підтримка територіальної цілісності України є життєво важливою для Європи і для Сполучених Штатів, для трансатлантичної єдності. Тому вони можуть робити більше, перебуваючи в "нормандській четвірці" чи не перебуваючи. Сполучені Штати - достатньо самозабезпечена країна для того, щоби діяти за будь-яких обставин", - вважає глава МЗС.

Також Кулеба додав, що США реально багато можуть зробити для деокупації Криму.