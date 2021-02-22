Ознак підготовки противника до наступу на Донбасі немає, - Хомчак. ВIДЕО
2 48724
Ситуація в зоні проведення операції Об'єднаних сил контрольована, ознак створення наступальних угруповань противника не виявлено.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.
"Ситуація в зоні операції Об'єднаних сил сьогодні є контрольованою, і різких змін там не відбувається, ознак створення наступальних угруповань противника теж не виявлено", - сказав Хомчак.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу на Донбасі загинув український воїн, ще один - зазнав поранень.