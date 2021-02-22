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Ознак підготовки противника до наступу на Донбасі немає, - Хомчак. ВIДЕО

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Ситуація в зоні проведення операції Об'єднаних сил контрольована, ознак створення наступальних угруповань противника не виявлено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

"Ситуація в зоні операції Об'єднаних сил сьогодні є контрольованою, і різких змін там не відбувається, ознак створення наступальних угруповань противника теж не виявлено", - сказав Хомчак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу на Донбасі загинув український воїн, ще один - зазнав поранень.

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Топ коментарі

  • Andy Tiger
    може він думає, що йому на вайбер скинуть план наступу?
  • баламут
    Во время Илловайского котла Гелетей с Петей тоже говорили что ничего страшного не происходит.
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Ай, какой великий стратег! Хомчак, никто тут наступать не будет, ни в коем случае. Потери огромные- неминуемы. Надо быть законченным идиотом, чтобы наносить удар отсюда. Теперь- жди не единственный вариант, от севера Чернигова. Жди второй, наиболее вероятный- из Белоруссии. Точно назвать место и направление? Я- могу.
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