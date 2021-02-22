Реалізація проєкту високошвидкісного залізничного сполучення почнеться цього року, - Криклій. ВIДЕО

В Україні у 2021 році розпочнеться реалізація проєкту високошвидкісного залізничного сполучення. Зокрема, він передбачає будівництво залізничної лінії зі швидкістю руху до 250 кілометрів на годину.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив 22 лютого на форумі "Україна 30. Інфраструктура", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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"Проєкт високошвидкісних залізничних перевезень, де ми плануємо будувати євроколію європейського стандарту з середньою швидкістю 250 км/год, розпочинає свою реалізацію вже цього року", – заявив він.

За його словами, для проєкту обрали чотири ділянки протяжністю майже дві тисячі кілометрів: Київ-Львів-держкордон, Київ-Одеса, Київ-Харків, Київ-Дніпро-Запоріжжя.

"Перша залізнична лінія зі швидкістю руху до 250 км/год з’єднає державний кордон з Польщею та місто Львів (станція Скнилів) з можливістю продовження лінії до Києва і подальшою розбудовою по Транс’європейській транспортній мережі TENT-T. Проєкт передбачає будівництво інфраструктури для обслуговування поїздів типу InterCity та контейнерних перевезень у напрямку Європейського Союзу", – сказав Криклій.

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Він повідомив, що південнокорейська компанія Hyundai може виділити Україні два мільйони доларів на розробку попереднього техніко-економічного обґрунтування для будівництва швидкісної залізниці.

Окрім цього, за його словами, у 2021 році планують закупити 100 нових залізничних вагонів.

"Передбачено чотири мільярди гривень у бюджеті електрифікацію ділянок, на закупівлю нових пасажирських вагонів і в цій програмі хочемо передбачити реновацію залізничних станцій", – додав Криклій.