Автомобіль, завантажений російською сумішшю для кальянів, затримано на кордоні з РФ на Харківщині, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Під час патрулювання військовослужбовці Держприкордонслужби помітили ознаки перебування поблизу кордону невідомих осіб. В результаті пошукових заходів в районі населеного пункту Мілове група реагування виявила автомобіль "УАЗ" та чотирьох громадян України. Транспортний засіб був запакований ящиками, в яких військовослужбовці нарахували майже 1200 банок із сумішшю для куріння кальяну з російськими акцизними марками.
Мешканці прикордоння повідомили, що партію цього товару з Росії в Україну нібито погодилися незаконно перемістили за грошову винагороду. Попередня сума виявленого товару становить понад 440 тис. гривень.
За спробу незаконного перетинання кордону та порушення прикордонного режиму затриманим загрожує адміністративна відповідальність.