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Автомобіль, завантажений російською сумішшю для кальянів, затримано на кордоні з РФ на Харківщині, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Прикордонники Харківського загону затримали біля кордону з РФ автомобіль із контрабандним товаром і чотирьох порушників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Під час патрулювання військовослужбовці Держприкордонслужби помітили ознаки перебування поблизу кордону невідомих осіб. В результаті пошукових заходів в районі населеного пункту Мілове група реагування виявила автомобіль "УАЗ" та чотирьох громадян України. Транспортний засіб був запакований ящиками, в яких військовослужбовці нарахували майже 1200 банок із сумішшю для куріння кальяну з російськими акцизними марками.

Автомобіль, завантажений російською сумішшю для кальянів, затримано на кордоні з РФ на Харківщині, - ДПСУ 01
Автомобіль, завантажений російською сумішшю для кальянів, затримано на кордоні з РФ на Харківщині, - ДПСУ 02

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Мешканці прикордоння повідомили, що партію цього товару з Росії в Україну нібито погодилися незаконно перемістили за грошову винагороду. Попередня сума виявленого товару становить понад 440 тис. гривень.

Автомобіль, завантажений російською сумішшю для кальянів, затримано на кордоні з РФ на Харківщині, - ДПСУ 03
Автомобіль, завантажений російською сумішшю для кальянів, затримано на кордоні з РФ на Харківщині, - ДПСУ 04

За спробу незаконного перетинання кордону та порушення прикордонного режиму затриманим загрожує адміністративна відповідальність.

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Топ коментарі

  • Olex Morokhovets
    Респект,працюйте хлопцi
  • Алексей Достоевский
    Ну от ...
    Такой празднек ипоганили...
    Автомобиль, запакованный контрабандным кальяном, задержан на границе с РФ на Харьковщине, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4125
  • Vladimir T fd7dc273
    Стена там же, где заводы по производству боеприпасов.
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