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Російському актору заборонили в'їзд до України через незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

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Прикордонники заборонили в'їзд в Україну російському актору, який прилетів в аеропорт "Бориспіль" рейсом з Дубая.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Під час розмови з росіянином прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що актор у червні 2017 року незаконно відвідував тимчасово окупований Крим.

Російському актору заборонили вїзд до України через незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба 01

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Співробітники Держприкордонслужби відмовили іноземцю в перетинанні кордону та на три роки заборонили в’їзд в Україну.

Топ коментарі

  • Stan Black
    ну и нахера скрывать фото, фио героя?! понимаю еще домашний адрес скрыть.
    либо оглашай всё, либо ничего. идиотизм какой-то. нахера нам такие "фотографии" паспорта? Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9429
  • Sud Lincha
    И вот кому и на кой хер такая "новость"??? Ни фамилии, этого лицедея, ни морды не показали. Нафига этот инфомусор??? Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6238
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Эта?
    Российскому актеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7997
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