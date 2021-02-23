"Хтось святкує 23-го. Поважайте вибір іншої людини", - харківська кондитерська потрапила в скандал через торти до Дня захисника Росії. ВIДЕО

У Харкові виник скандал через кондитерську, яка пропонує своїм клієнтам торти до Дня захисника Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, в харківському закладі громадського харчування Fit kitchen провели рекламну кампанію до 23 лютого - так званого свята всіх "чоловіків" у Росії або Дня захисника Вітчизни. Зокрема, вони запропонували придбати торти з цифрою "23".

Після цього їм з претензією написав один з підписників. Однак йому відповіли, що багато дівчат в Україні відзначають 23 лютого.

"Знаю! Але це їм честі не додає", - зазначив користувач.

У закладі ж пояснили, що їхнє завдання - догодити клієнтам. І це вже нібито особиста справа кожного, що і коли святкувати.

Після шквалу критики адміністратор закладу випустила звернення, в якому заявила, що не збирається вибачатися або щось міняти. Адже кожен має право святкувати в той день, коли йому заманеться.

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