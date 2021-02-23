У центрі Києва на жінку з даху впала брила льоду. ВІДЕО камер спостереження

На вулиці Прорізній у центрі Києва на жінку з даху будинку впала велика брила льоду. Жінку госпіталізовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція в Telegram.

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"Вчора вдень на лінію "102" надійшов виклик "нещасний випадок", який стався на вулиці Прорізній. На місці екіпаж патрульних виявив жінку, яка постраждала від падіння брил льоду з даху будинку. Попередньо відомо, що травмована намагалася пройти під будинком, не зважаючи на огороджувальну стрічку. Жінку негайно госпіталізували", - сказано в повідомленні.

Також патрульна поліція опублікувала відеозапис ситуації з падінням снігу на вулиці Прорізній:

У поліції також зазначили, що керуючі компанії в районах розчищають дахи від бурульок.

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"Закликаємо пішоходів не підходити близько до місць проведення робіт, огороджених спеціальними стрічками, а водіїв - не паркувати автомобілі біля таких стрічок. У місті працюють інспектори з благоустрою: за неочищені дахи, неприбраний сніг і інші невиконані роботи штраф може становити 1700 гривень", - повідомили в поліції.