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"Голос" ініціював збір підписів за відставку Венедіктової через вирок Стерненку. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

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Депутатська фракція "Голос" ініціювала збір підписів за відставку Генерального прокурора Ірини Венедіктової у зв'язку з вироком активісту Сергієві Стерненку.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Починаємо з колегами збір підписів за відставку Ірини Венедіктової. Людина, яка спровокувала політичне рішення і вирок Сергію Стерненку, не має права обіймати посаду генерального прокурора. ... Буде апеляція, буде звільнення Венедіктової. А Труханов, Татаров, Портнов та інші, відповідальні за цей ганебний вирок, ще обов'язково понесуть відповідальність", - зазначив Юрчишин.

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"Голос" починає збір підписів за відставку Генпрокурора Ірини Венедиктової. Саме прокурор Венедіктова і кишеньковий суддя з бюстами Леніна і Сталіна сьогодні домоглися першої політичної посадки і запроторили за ґрати Сергія Стерненка. Це перший політичний в'язень Зеленського. Наступними будуть волонтери і ветерани, яким прокурори "шиють" справу Шеремета. Цей російський реванш потрібно зупиняти", - додала Устінова.

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Голос ініціював збір підписів за відставку Венедіктової через вирок Стерненку 02

Голос ініціював збір підписів за відставку Венедіктової через вирок Стерненку 03

Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Топ коментарі

  • Софія Гетьман
    Не тільки її у відставку, а й за грати. Вона явно співпрацює з російськими окупантами.
  • Антон Чигур
    СВОБОДУ СТЕРНЕНКО!!!!
  • 18c49ed2
    Начинать нужно не с нее, а с ее хозяина и Портнова. Она вторична.
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