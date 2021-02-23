"Я разговариваю, как мне удобно", - співробітниця "Укрпошти" на 95 кварталі Кривого Рогу відмовилася обслужити клієнта українською мовою. ВIДЕО

Заступниця начальника відділення "Укрпошти" на 95 кварталі Кривого Рогу відмовилася обслуговувати клієнта українською мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КР24, крім того, співробітниця "Укрпошти" перебувала без маски на робочому місці.

Судячи із запису, чоловік вже кілька днів приходив до відділення, намагаючись з'ясувати якусь проблему, що виникла під час користування послугами "Укрпошти". На прохання надіти маску і говорити українською мовою, співробітниця заявила, що буде розмовляти тією мовою, якою їй зручно, і зажадала припинити фіксацію розмови.

Пізніше стало відомо, що адміністрація "Укрпошти" відреагувала на претензії чоловіка і прийняла рішення звільнити співробітницю за порушення протиепідемічних норм та відмову говорити державною мовою.

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