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"Я разговариваю, как мне удобно", - співробітниця "Укрпошти" на 95 кварталі Кривого Рогу відмовилася обслужити клієнта українською мовою. ВIДЕО

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Заступниця начальника відділення "Укрпошти" на 95 кварталі Кривого Рогу відмовилася обслуговувати клієнта українською мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КР24, крім того, співробітниця "Укрпошти" перебувала без маски на робочому місці.

Судячи із запису, чоловік вже кілька днів приходив до відділення, намагаючись з'ясувати якусь проблему, що виникла під час користування послугами "Укрпошти". На прохання надіти маску і говорити українською мовою, співробітниця заявила, що буде розмовляти тією мовою, якою їй зручно, і зажадала припинити фіксацію розмови.

Пізніше стало відомо, що адміністрація "Укрпошти" відреагувала на претензії чоловіка і прийняла рішення звільнити співробітницю за порушення протиепідемічних норм та відмову говорити державною мовою.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    почта на 95-квартале...так символично ))
  • Fly Flyiovich
    Быдло не должно работать в сфере услуг на каком языке оно не говорит... На укр. языке не хочу, маску одевать не хочу, вежливо не хочу... А чего ты тогда там сидишь, прЫнцесса?! Иди в наливайку торговать, там и вежливо не надо и на украинском не надо, про маску там даже и не слышали...
  • 133133
    Так пусть выдают ей зарплату монгольскими тугриками, причём мелочью.

    Кассиру так удобнее.
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