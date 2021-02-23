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Екстрений випуск "Без цензури в прямому ефірі": Вирок Стерненку. Що далі? ВIДЕО

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Сьогодні в Одесі пролунав остаточний вирок Сергієві Стерненку - 7 років і 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

О 19:00 в екстреному стрімі "Без цензури в прямому ефірі" розбираємо, що означає справа Стерненка і цей вирок для України, її правоохоронної системи, Володимира Зеленського та Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової.

Зауважимо, що суд додатково підкреслив нелюбов Стерненка до проросійської партії, до якої входить потерпілий Щербич, зайвий раз підкресливши, за що насправді карають активіста.

Також одеський суд визнав проведення обшуку у Сергія Стерненка без адвоката допустимим, а у вироку посилається на свідка, якого не заслухав на засіданні.

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Топ коментарі

  • Diogen Gdl
    за поребрик марш.
  • Лариса fb3d953c
    А дальше апеляция в судах и пусть власть наводит порядок в судах и выгоняет невменяемых судей нах и сама идет туда же.
  • Paulo Kit
    П'ять хвилин не протримаються, щоб не приплести туди Пороха...
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