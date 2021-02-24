Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов. ВIДЕО
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Україна готова до випробувань спрею від COVID-19 індійського виробництва. Завершення клінічних випробувань очікується у вересні-жовтні цього року.
Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави МОЗ, в ході переговорів з компанією Bharat Biotech погодили участь України в клінічних випробуваннях розробки нової вакцини.
"Прийшли до обопільної згоди на готовність виробника і України на участь в клінічних випробуваннях нової розробки, нової вакцини, яку вони виготовили, в формі назального спрею або крапель", - зазначив Степанов.
Міністр додав, що це новий продукт і зараз стартує перша стадія клінічних випробувань.
"Можемо частину клінічних досліджень провести в Україні. Завершити всі клінічні випробування вони планують до вересня-жовтня цього року", - додав Степанов.