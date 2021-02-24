Сьогодні в Україні стартує COVID-вакцинація: препарати вже вирушили в регіони, - Степанов. ВIДЕО

Процес вакцинації від COVID-19 в Україні почнеться в середу, 24 лютого, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в середу.

"Сьогодні починається процес вакцинації проти COVID-19. Перші вакцини сьогодні о 7:00 вирушили в регіони. Я поставив завдання - провести перший етап вакцинації в стислі терміни", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

За словами міністра, Україна забезпечена вакцинами для першого і другого етапу вакцинальної кампанії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов. ВIДЕО

Він наголосив, що обсягу вакцин більш ніж достатньо для проведення повноцінної програми вакцинації протягом поточного року.