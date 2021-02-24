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Сьогодні в Україні стартує COVID-вакцинація: препарати вже вирушили в регіони, - Степанов. ВIДЕО

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Процес вакцинації від COVID-19 в Україні почнеться в середу, 24 лютого, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в середу.

"Сьогодні починається процес вакцинації проти COVID-19. Перші вакцини сьогодні о 7:00 вирушили в регіони. Я поставив завдання - провести перший етап вакцинації в стислі терміни", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, Україна забезпечена вакцинами для першого і другого етапу вакцинальної кампанії.

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Він наголосив, що обсягу вакцин більш ніж достатньо для проведення повноцінної програми вакцинації протягом поточного року.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    первым надо привить оманского вымирата и всю ОПу и кабмин
    так принято во всех странах. так сказать для доверия народа
  • user009
    ментов привить, чтобы к субботе их меньше было
  • Наталия Ермак a2eb1cf6
    Урря! От воно, 15 лютого. Тепер терміново прищепити всю зебанду на чолі з її президентиком.
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