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"Експерта" Дудкіна, який виступає на каналах Медведчука, підозрюють у держзраді. ВIДЕО

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У політичного "експерта" Юрія Дудкіна, який виступає на телеканалах "112 Україна", NewsOne і Zik, які потрапили під санкції, відбуваються обшуки, його звинувачують у держзраді.

Про це у Facebook повідомив сам Дудкін, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене обшук, звинувачення в держзраді...", - йдеться в повідомленні Дудкіна.

Раніше Дудкін опублікував у Facebook привітання із 23 лютого президента країни-агресора Володимира Путіна.

Експерта Дудкіна, який виступає на каналах Медведчука, підозрюють у держзраді 01

Подробиць щодо обшуку в Дудкіна правоохоронні органи поки не повідомили.

"Експерт", який виступає на телеканалах Медведчука, також раніше порівняв санкції проти телеканалів з методами інформаційної пропаганди в нацистській Німеччині та Північній Кореї.

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Топ коментарі

  • Vika Lysenko
    Карасёв бородавочник поганый , за деньги террористической кремлевской хунты , работает на шария и рыгов ! Возьмите его за тухлые яйца
  • Шрек Баблокат
    вот эта мразь!.. редкостная скотина и украинофоб!
    "Эксперта" Дудкина, выступающего на каналах Медведчука, подозревают в госизмене - Цензор.НЕТ 5956
  • Zemer
    Юрий Дудкин который дудел на флейте Медведчука
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