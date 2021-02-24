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Кулеба про вчорашні дебати в ООН щодо Криму і Донбасу: Наша мета - створення тотального тиску на Росію. ВIДЕО

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Дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України в рамках Генеральної асамблеї ООН покликані посилити тотальний тиск на Російську Федерацію як агресора. Київ хоче, щоб на підставі його інформації світ формував позицію щодо Криму і Донбасу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише пресслужба МЗС в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ключове для нас – це скористатися цією нагодою, щоб надати нові факти щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, щоб на основі цієї інформації країни формували свою позицію стосовно російської агресії проти нашої держави", - зазначив він.

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За його словами, Україна має на меті тотального тиску на агресора, системність зусиль, щоб не було жодної шпаринки для нього поширювати свій вплив або зміцнювати свої позиції на окупованих територіях.

Топ коментарі

  • Li Quan
    Ваша цель - спасти и хотя бы сохранить Украину от зелемойских, а не шутовские номера на мировой арене отплясывать в стиле северной кореи и ресурсной федерации, сильно беспокоящихся о правах человеков во всем остальном мире...
    Кто нам поверит, глядя на творящийся бесконечный трындец, который на личном контроле у найвэлычнишого придурка современности
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Чтобы у Москвы не было возможности распространять свое влияние или укреплять свои позиции на оккупированных территориях, то есть достаточно пинка под зад и территории опять у нас?
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