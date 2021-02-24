Кулеба про вчорашні дебати в ООН щодо Криму і Донбасу: Наша мета - створення тотального тиску на Росію. ВIДЕО

Дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України в рамках Генеральної асамблеї ООН покликані посилити тотальний тиск на Російську Федерацію як агресора. Київ хоче, щоб на підставі його інформації світ формував позицію щодо Криму і Донбасу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише пресслужба МЗС в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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"Ключове для нас – це скористатися цією нагодою, щоб надати нові факти щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, щоб на основі цієї інформації країни формували свою позицію стосовно російської агресії проти нашої держави", - зазначив він.

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За його словами, Україна має на меті тотального тиску на агресора, системність зусиль, щоб не було жодної шпаринки для нього поширювати свій вплив або зміцнювати свої позиції на окупованих територіях.