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Депутата ОПЗЖ Лесика зігнали з трибуни залу засідань міськради Харкова: "Чемодан, вокзал, Россия". ВIДЕО

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Депутата Харківської міськради від ОПЗЖ Андрія Лесика зігнали з трибуни залу засідань під крики "Чемодан, вокзал, Россия".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозапису, опублікованому ресурсом Харьков Vgorode видно, що причиною конфлікту став виступ Лесика російською мовою. Крім того, Лесик заявив, що "кілька років тому в країні стався збройний державний переворот".

Дійшло до невеликої бійки, після, якої депутата ОПЗЖ до трибуни більше не пустили.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Депутата ОПЗЖ Лесика прогнали с трибуны зала заседаний горсовета Харькова: "Чемодан, вокзал, Россия" - Цензор.НЕТ 4896
  • WiM
    Приятно что в Харькове есть нормальные люди...
  • Oljik
    Харків інколи приємно дивує. Візьміть хоча б історичну пісню харківських футбольних фанів.))
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