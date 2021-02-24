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"Потрібно припинити відведення військ і звільнити хоча б один метр української землі на Донбасі. Ворог рахується лише із силою", - Турчинов. ВИДЕО

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Екссекретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що нинішня влада має припинити відведення військ на лінії розмежування і почати звільнення українських територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку пораду Турчинов дав нинішньому президенту України Володимиру Зеленському в інтерв'ю проєкту "Навпроти".

"Я б радив президенту Зеленському для початку хоча б зупинити відведення військ, хоча б для початку звільнити один метр української землі на сході ... Ворог рахується лише із силою. Без сильної, боєздатної армії, яка забезпечена сучасною зброєю, сучасною військовою технікою, захистити в сучасному світі країну неможливо ... Крім того, в сучасному світі треба розраховувати тільки на власні сили. Гарантії, обіцянки - вони, на жаль, в умовах реального військового протистояння можуть нічого не вартувати", - сказав Турчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваюся, нинішній владі вистачить інстинкту самозбереження, щоб піти на дострокові вибори: не хочу повторення 2014 року, - Турчинов

Топ коментарі

  • Super Gut
    тупорылый рыг-малорос уже бы давно отвел ВСУ до Мостицька и Чопа, но проклятое активное меньшенство мешает ему
  • Маркиз
    Хроника одного президента
    24.‎02.‎2021

    За полтора года в результате "миротворческих" действий Зеленского и его команды было осуществлено разминирование 163 км линии соприкосновения, произведен отвод войск в "зонах разведения" на участках длинной 116 км, отведена за пределы боевого применения артиллерийское вооружение калибром свыше 120 мм по всей протяженности линии соприкосновения. Генеральным штабом ВСУ были отданы оперативные распоряжения о запрете ответного огня без согласования с вышестоящим командованием. Нынешнее обострение и потери украинских войск - прямое следствие действий Зеленского как Верховного Главнокомандующего ВСУ.

    по теме 2020-01-25 Разведение войск. Цифры, факты, выводы.
    https://timeze2019.blogspot.com/2020/01/blog-post_25.html
  • Paulo Kit
    Респект Пастору!
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