"Потрібно припинити відведення військ і звільнити хоча б один метр української землі на Донбасі. Ворог рахується лише із силою", - Турчинов. ВИДЕО

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що нинішня влада має припинити відведення військ на лінії розмежування і почати звільнення українських територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку пораду Турчинов дав нинішньому президенту України Володимиру Зеленському в інтерв'ю проєкту "Навпроти".

"Я б радив президенту Зеленському для початку хоча б зупинити відведення військ, хоча б для початку звільнити один метр української землі на сході ... Ворог рахується лише із силою. Без сильної, боєздатної армії, яка забезпечена сучасною зброєю, сучасною військовою технікою, захистити в сучасному світі країну неможливо ... Крім того, в сучасному світі треба розраховувати тільки на власні сили. Гарантії, обіцянки - вони, на жаль, в умовах реального військового протистояння можуть нічого не вартувати", - сказав Турчинов.

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