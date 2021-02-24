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Черкаський лікар Горенко, який став першим вакцинованим проти COVID-19 в Україні, розповів про самопочуття: "Нічого страшного в цьому немає". ВIДЕО

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Лікар-реаніматолог із Черкас, який першим в Україні отримав вакцину проти коронавірусу, розповів про процес вакцинації і своє самопочуття.

Як передає Цензор.НЕТ, про це лікар повідомив під час брифінгу.

"Випала мені честь стати першим, я так розумію, в Україні вакцинованим. Нічого страшного в цьому немає", - зазначив Горенко.

За його словами, вакцинація є маркером цивілізованості.

"Жодних страшних ускладнень, про які нам в інтернеті багато розповідають, слава богу, я не відчуваю. Я нічого не відчув, крім самого моменту ін'єкції", - розповів лікар.

Також Горенко заявив, що його попередньо проконсультували щодо протипоказань і побічних ефектів.

"Нам давали інформаційну згоду, з якою ми або погоджуємося, або не погоджуємося", - додав лікар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко із Черкас.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ой, я вас умоляю )))
    а последствия должны могут проявиться в первые минуты?
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Він мабуть плутає вакцину з наркотою !!!)))
  • Привет
    А разве проблема в том что кто то боится самого укола?? Проблема в том что колят неиспытанным шмурдяком...и последствия могут проявится через какое то время...
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