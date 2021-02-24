Черкаський лікар Горенко, який став першим вакцинованим проти COVID-19 в Україні, розповів про самопочуття: "Нічого страшного в цьому немає". ВIДЕО
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Лікар-реаніматолог із Черкас, який першим в Україні отримав вакцину проти коронавірусу, розповів про процес вакцинації і своє самопочуття.
Як передає Цензор.НЕТ, про це лікар повідомив під час брифінгу.
"Випала мені честь стати першим, я так розумію, в Україні вакцинованим. Нічого страшного в цьому немає", - зазначив Горенко.
За його словами, вакцинація є маркером цивілізованості.
"Жодних страшних ускладнень, про які нам в інтернеті багато розповідають, слава богу, я не відчуваю. Я нічого не відчув, крім самого моменту ін'єкції", - розповів лікар.
Також Горенко заявив, що його попередньо проконсультували щодо протипоказань і побічних ефектів.
"Нам давали інформаційну згоду, з якою ми або погоджуємося, або не погоджуємося", - додав лікар.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко із Черкас.