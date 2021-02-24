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"Без цензури в прямому ефірі": мітинги за Стерненка, ображений кум Путіна, вакцина від Степанова. ВIДЕО

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Мітинги на підтримку Сергія Стерненка, свіжі рейтинги партій і ставлення до санкцій, скандальний індійський вояж Максима Степанова і відповідь Росії за образу путінського кума, Віктора Медведчука - "Без цензури в прямому ефірі" препаруватиме непростий час.

Сьогодні о 20:45 беріть чай або щось міцніше, тому що в "Без цензури в прямому ефірі" розкладатимемо по поличках інформаційний хаос цих гарячих днів.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич говоритимуть про таке:

- Відповідь на правовий "бєспрєдєл". Чому вирок Сергієві Стерненку викликав таке обурення? Хто і за що так ненавидить одеського активіста? При чому тут Портнов, Татаров і "русский мир"?

- Як змінюються електоральні настрої українців? Чи підтримують вони санкції РНБО проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко? І хто готовий підтримати кума Путіна на виборах?

- Як Росія відповідає Україні на образу Віктора Медведчука? До чого готуватися на фронті? І як далеко готовий зайти Кремль у захисті путінського кума?

- Індійський вояж Максима Степанова. Що це було? А головне - навіщо? Чи варто колотися тим, що привіз Степанов з Індії? А ще - подумаємо про нові креативні способи, як міністр може уникнути звіту в парламенті і відставки за провал всього, що можна було провалити.

Приєднуйтесь до посиденьок "Без цензури в прямому ефірі"!

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  • Bogdan_
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  • Сергей Трофимов 7c913dc7
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  • саша паламарчук
    "Без цензуры в прямом эфире": митинги за Стерненко, оскорбленный кум Путина, вакцина от Степанова - Цензор.НЕТ 306
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