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Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА. ВIДЕО

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Втрата смаку, нюху і порушення слуху - закарпатські медики фіксують нові симптоми коронавірусу.

Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".

За його словами, загалом перебіг хвороби у пацієнтів став важчим і більше людей потребують кисневої терапії. Місця в лікарнях швидко заповнюються - щодня госпіталізують понад 200 осіб.

Причиною стрімкого поширення COVID-19 в ОДА називають нехтування правилами безпеки, зокрема під час різдвяних канікул.

"Раніше, якщо брати 10 пацієнтів, у 1-2 могли бути прояви діареї, блювоти, то зараз це один із симптомів. Ще колеги розповідають про порушення слуху, нетипово, як ми бачили пів року тому", - зазначив Пшеничний.

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Топ коментарі

  • Агамемнон
    Новые симптомы COVID-19 выявили на Закарпатье, болезнь протекает тяжелее, - ОГА - Цензор.НЕТ 8972
  • Ksenia VB
    Чим далі тим веселіше.
    Продовжуйте ходити без масок...дибіли.
  • Yuriy Smith
    Причиной стремительного распространения COVID-19 в ОГА называют пренебрежение правилами безопасности, в частности во время рождественских каникул. Источник: https://censor.net/ru/v3249914\\\\\\\\

    Слетел с дороги = быстро ехал
    Упал = проигнорировал силу притяжения
    Обосрался = много ел
    Разорился = имел деньги
    Умер = жил.

    Они блин как-то даже неинтересно рассказывают. Сказали бы шо президент сам подал пример шо мона стадо загнать на лыжи и там вместе бесноваться без намордников, но причина вспышки - гульбища полтора мес. взад. Тогда как максимум это должно было быть 2 нед., не?
    б*же, Стебанава на нары мыло Путина!
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