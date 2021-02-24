Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА. ВIДЕО

Втрата смаку, нюху і порушення слуху - закарпатські медики фіксують нові симптоми коронавірусу.

Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".

За його словами, загалом перебіг хвороби у пацієнтів став важчим і більше людей потребують кисневої терапії. Місця в лікарнях швидко заповнюються - щодня госпіталізують понад 200 осіб.

Причиною стрімкого поширення COVID-19 в ОДА називають нехтування правилами безпеки, зокрема під час різдвяних канікул.

"Раніше, якщо брати 10 пацієнтів, у 1-2 могли бути прояви діареї, блювоти, то зараз це один із симптомів. Ще колеги розповідають про порушення слуху, нетипово, як ми бачили пів року тому", - зазначив Пшеничний.

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