У Києві зробили перше щеплення проти коронавірусу. ВIДЕО
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У столиці почали вакцинацію проти коронавірусу. Першим щеплення отримав завідувач відділенням реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.
Про це повідомили в ефірі телеканалу "Київ", передає Цензор.НЕТ.
Після щеплення Куценко заявив, що не має поганих відчуттів.
За словами лікаря, він уже хворів на коронавірус у легкій формі в листопаді, однак зараз рівень антитіл у нього впав.