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У Києві зробили перше щеплення проти коронавірусу. ВIДЕО

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У столиці почали вакцинацію проти коронавірусу. Першим щеплення отримав завідувач відділенням реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.

Про це повідомили в ефірі телеканалу "Київ", передає Цензор.НЕТ.

Після щеплення Куценко заявив, що не має поганих відчуттів.

За словами лікаря, він уже хворів на коронавірус у легкій формі в листопаді, однак зараз рівень антитіл у нього впав.

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  • Maksim Perepelitca
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