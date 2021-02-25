Новини Відео • Життя прекрасне

Вирішила сама поїхати до пологового будинку, але не встигла: на Волині жінка народила дитину за кермом власного автомобіля. ВIДЕО

7 61523
У Волинській області поліцейські оперативно доставили до медзакладу жінку, яка самостійно народила дитину у своєму автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інцидент стався 23 лютого у Володимирі-Волинському. Поліцейські прибули на місце за лічені секунди. Жінка вже тримала на руках дитину.

"Близько 16 години, під час патрулювання території Володимир-Волинської громади, до поліцейських офіцерів підбіг чоловік, який повідомив, що неподалік жінка самостійно народжує в машині, її необхідно швидко доставити в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінка самостійно поїхала в пологовий будинок, оскільки чоловіка в цей час не було вдома. Дістатися до лікарні жінка не встигла і народила в дорозі.

31-річна мешканка Волині народила хлопчика, це вже четверта дитина в сім'ї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У столиці лікар "приймав" пологи через Skype, бо жінка вирішила народжувати вдома

Топ коментарі

  • Uzer Uzer
    Младенцу выдать права Вирішила сама поїхати до пологового будинку, але не встигла: на Волині жінка народила дитину за кермом власного автомобіля - Цензор.НЕТ 8630
  • Стрелок
    место рождения - фольксваген гольф 2
  • Fly Flyiovich
    Так на волю хотел что до роддома не дотерпел - козак!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини