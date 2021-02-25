"Шуфрич, вам доведеться тікати", - ексглава військової розвідки і СБУ Смешко - нардепу ОПЗЖ. ВIДЕО

Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич буде змушений втекти до Росії, якщо "професіонали і патріоти займуться сектором безпеки і оборони".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це ексглава військової розвідки і Служби безпеки України Ігор Смешко сказав Шуфричу під час ефіру на телеканалі Україна 24.

"Ви не дурень. Ви просто не патріот. Ви дуже талановитий популіст, але не патріот цієї країни ... З такою риторикою ви дійсно напрацьовуєте на майбутнього депутата Держдуми Росії. Так захищати агресора в прямому ефірі перед батьками і матерями, які втратили своїх дітей на цій війні, може тільки людина, яка сподівається на додатковий паспорт і "парашут", який дасть йому можливість з цієї країни виїхати. Якщо в цій країні, а це буде так рано чи пізно, професіонали і патріоти займуться сектором безпеки і оборони, вам дійсно доведеться виїжджати", - сказав Смешко.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте: Смешко про інтерв'ю Гордона з Гіркіним: "Для міжнародного слідства - це подарунок"