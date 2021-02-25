Державна податкова служба проводить презентацію публічного звіту діяльності за 2020 рік. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
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Державна податкова служба сьогодні надасть публічний звіт про роботу Служби в 2020 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Спікери:
Олексій Любченко - глава Державної податкової служби України;
Наталія Рубан – перша заступниця голови Державної податкової служби України;
Євген Олейніков - заступник голови Державної податкової служби України;
Михайло Титарчук - заступник глави Державної податкової служби України;
Наталя Калениченко - заступниця глави Державної податкової служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.