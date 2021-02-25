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Екіпаж російської ракетної системи С-400 "Тріумф" протаранив мікроавтобус, два легковики і "КамАЗ" у Москві. ВIДЕО

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Екіпаж російської ракетної системи С-400 влаштував масову ДТП на Можайському шосе в російській столиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, водій багатотонної колісної платформи з ракетною системою не зміг вчасно загальмувати і в'їхав у мікроавтобус супроводу, який своєю чергою вдарив легковий автомобіль. Створений С-400 ефект доміно змогла зупинити лише вантажівка "КамАЗ". У ДТП пошкоджено два легкові автомобілі, мікроавтобус і вантажівку. Постраждалих немає.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Если бы не экипаж это сделали бы солдаты НАТО!!!
  • walshebneg
    Экипаж российской ракетной системы С-400 "Триумф" протаранил микроавтобус, две легковушки и "КамАЗ" в Москве - Цензор.НЕТ 595
  • Debor
    скрепы помялись
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